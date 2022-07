Anna Falchi rivela perché è finita con l'ex Andrea Ruggieri. Poi le parole sul nuovo fidanzato

Anna Falchi è nel pieno di un nuovo capitolo sentimentale. Dopo 11 anni, infatti, la showgirl ha messo fine alla storia d'amore con l'onorevole Andrea Ruggieri, con cui la convivenza da poco iniziata evidentememnte non ha sortito gli effetti sperati. Dopo le foto che l'hanno ritratta con il nuovo compagno Walter Rodinò, oggi per la prima volta la conduttrice de I Fatti Vostri ha raccontato i motivi che hanno indotto alla rottura con lo storico compagno, sorti già da diversi mesi.

Perché Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati

"E' difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un'altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune" ha raccontato Anna Falchi al settimanale Gente, affrontando la questione privata sulla fine del rapporto con Andrea Ruggeri. Decisivo il passo della convivenza arrivato dopo anni, rivelatore di crepe che sono state decisive per mettere un punto alla storia: "Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto", ha confessato, "Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio". Anna Falchi ha comunque voluto sottolineare che Ruggeri è stato l'uomo più importante della sua vita e che della storia con lui conserva ricordi bellissimi che sempre porterà nel suo cuore.

Anna Falchi innamorata: "Io e Walter ci capiamo"

Come si diceva, Anna Falchi oggi è legata a Walter Rodinò, esperto di comunicazione per grandi aziende. "Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune" ha aggiunto la conduttrice, precisando che pur essendo molto felice, non ha intenzione di correre in questa relazione: "D'ora in avanti l'unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa", ha affermato parlando della figlia nata dalla relazione con l'imprenditore Denny Montesi: "Voglio accompagnarla in un momento nel quale le mie scelte personali hanno coinvolto anche lei".