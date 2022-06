È finita tra Anna Falchi e Andrea Ruggeri: le foto dell'addio dopo 11 anni

Dopo un 11 anni di fidanzamento Anna Falchi e Andrea Ruggeri si sono lasciati. A dare la notizia è il settimanale Chi che pubblica le foto dell'addio simboleggiato dai due ex sorpresi ormai lontani per le vie di Roma e dai momenti del trasloco dalla casa che condividevano da un anno.

Stando alla ricostruzione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che tra la conduttrice de I Fatti Vostri e il parlamentare di Forza Italia nipote di Bruno Vespa le cose non andassero bene era già noto agli amici dei due. La decisione di andare a vivere insieme non avrebbe comportato gli effetti sperati, con il risultato di propendere per la separazione. "La convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La Famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia" aveva confidato tempo fa Falchi che comunque aveva escluso di sposarsi dopo l'esperienza con Stefano Ricucci. Anna, che lo scorso 22 aprile ha compiuto 50 anni, ha una figlia, Alyssa, nata dalla relazione con l'imprenditore Denny Montesi con cui ha sempre avuto ottimi rapporti anche grazie a Ruggieri che non ha mai ostacolato il loro legame.

Prima di Andrea Ruggieri, Anna Falchi è stata legata a Rosario Fiorello, Maxx Biaggi, Stefano Ricucci. Poi l'incontro con l'avvocato, giornalista e deputato che è stato al suo fianco fino a poco tempo fa: "Ci siamo conosciuti che la mia bimba era piccolissima e naturalmente ero concentrata su di lei. Andrea ha rispettato le mie priorità, è rimasto un passo indietro, anche se mi ha aiutato a crescerla, pur vivendo in due case separate" diceva di lui poco tempo fa. Oggi le loro strade si sono separate.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Chi)