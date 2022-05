Anna Falchi: "Viva il cat calling, l'uomo ha da puzzà". Piovono critiche

"Viva il catcalling, dopo 50 anni!". Così Anna Falchi, ospite della trasmissione Radio "Un giorno da pecora" condotta da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro, ha detto al sua sul cat calling e sugli uomini italiani. Numerose le critiche ricevute in cambio, soprattutto su Twitter, in considerazione della accezione negativa che la definizione di cat calling porta con sé.

"Ma magari ce ne fossero, io non mi offendo per niente e magari sono pure carucci - ha argomentato Anna nel merito degli uomini che fanno cat calling alla donne - Mi piace, mi fa sorridere..". E ancora: "Noi donne ci lamentiamo sempre che non ci sono più gli uomini virili, che non ci corteggiano più. Eh certo! Se gli mettiamo tutta questa pressione, sono terrorizzati. Lasciamoli esser anche un po’ maschi, anche un po’ rozzi, l’uomo ha da puzzà".

La stessa Falchi ha ammesso di apostrofare uomini in strada: "Mi è capitato di abbassare il finestrino, avvicinare un bell’uomo e dirgli: ‘Ehi, ciao bel ragazzo, dove vai senza di me?’ Poi dopo sono andata via vergognandomi!".

Critiche in rete. "Buongiorno, passavo di qui per sapere se il Twitter ha già deciso di “cancellare” Anna Falchi", scrive qualcuno. E ancora: "Anna Falchi hai sprecato un occasione per stare zitta credimi. Dire queste cose in televisione è pericolosissimo, in questo modo date ancora più adito ai maschi di fischiare e fare battutine a sfondo sessuale. Io sono stanca di sentire queste cose da delle donne".

Cos'è il cat calling secondo la Treccani

La disapprovazione degli utenti è legata al significato offensivo di cui si fa portatrice la pratica stessa del cat calling. E che la stessa Treccani definisce così: "Molestia maschile consistente nell'espressione verbale e gestuale di apprezzamento di natura sessuale rivolto in modo esplicito, volgare e talvolta minaccioso, a una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico".

dopo le sue ultime dichiarazioni sul #catcalling può essere che Anna Falchi verrà fischiata per strada...ma per esprimere disapprovazione...#Falchi pic.twitter.com/BfSPULQTTi — Sirio (@siriomerenda) May 14, 2022

Anna #Falchi:"Evviva il catcalling, dopo i 50 anni poi, mamma mia, magari ce ne fossero. Sinceramente noi donne ci lamentiamo sempre che non ci sono più gli uomini. Lasciamoli essere un po' maschi e anche un po' rozzi".



Andiamo bene — Pietro Raffa (@pietroraffa) May 13, 2022

Buongiorno, passavo di qui per sapere se il Twitter ha già deciso di “cancellare” #AnnaFalchi — giovanni mercadante ? (@giuvannuzzo) May 14, 2022