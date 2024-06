Anna Falchi, finito l'amore con Andrea Crippa (vice di Salvini) e il suo cuore sarebbe già di un altro

Sarebbe già finita la relazione, durata circa sei mesi, tra Anna Falchi, 51 anni, e Andrea Crippa, 37. Dopo le foto dei baci scattate dai paparazzi la conduttrice e il vicesegretario della Lega avevano confermato di frequentarsi. Come aveva preannunciato Dagospia i due si sarebbero già lasciati, ma il settimanale Oggi, per la precisione Alberto Dandolo nella sua rubrica 'Non tutti sanno che', aggiunge un altro dettaglio: Falchi si starebbe frequentando con un altro uomo "di peso ma al momento misterioso". Un altro volto della politica italiana? Chissà, al momento non è dato saperlo: dovremo attendere comunicazioni ufficiali, oppure un nuovo servizio dei paparazzi.

In merito alla loro frequentazione a febbraio Crippa a Radio Libertà aveva dichiarato: "Le foto sono inequivocabili... Confermo, è in corso una frequentazione con Anna Falchi. È un periodo molto felice della mia vita, se sono rose fioriranno", per poi aggiungere, "È evidente che sono eterosessuale, spero non sia un problema...".