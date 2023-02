Anna Falchi: "Quando io e Giorgia Meloni eravamo single uscivamo spesso insieme"

Anna Falchi e Giorgia Meloni, single, a caccia di nuovi incontri. Non è la trama di un cinepanettone dei primi anni 2000 ma quanto accadeva a Roma quando la leader di Fratelli d'Italia forse ancora neanche immaginava che sarebbe diventata la prima presidente del consiglio donna della storia italiana. A raccontarlo è proprio l'attrice, ospite del programma Un giorno da pecora, su Rai Radio 1: "Sono una sua grandissima sostenitrice - ha detto a proposito della leader Fdi - l'ho votata, abbiamo degli amici in comune e quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi. Se l'ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l'ho mai incontrata".

A proposito delle loro uscite, Anna Falchi ha spiegato che avvenivano "quando nessuna delle due era fidanzata", aggiungendo: "Ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter". I giri erano più o meno sempre gli stessi: "Andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco". Sul voto ai primi 100 giorni del governo Meloni, Anna Falchi ha le idee chiare: "Direi un otto e mezzo".

Infine un retroscena su quando proposero anche a lei di scendere in politica: "In passato Marco Pannella mi chiese di candidarmi coi Radicali - ha concluso Anna Falchi - ma era moltissimo tempo fa e io ero 'ignorante' per quanto riguardava la politica".