Nuovo amore per Anna Falchi: il bacio in auto con il vice di Salvini

Anna Falchi ha un nuovo amore. Si tratta di Andrea Crippa vicesegretario della Lega di Matteo Salvini. La 51enne e il 37enne, come mostrano le foto di Diva e Donna, hanno partecipato allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari a Roma e poi si sono scambiati un tenero bacio in auto.

Anna Falchi ad agosto 2023 aveva dichiarato di essere tornata single dopo un anno e mezzo di relazione con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò.

Prima di Walter Rodinò, Anna Falchi era stata legata a lungo ad Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, e, prima ancora, era stata sposata con Stefano Ricucci. Cos'è che, a un certo punto, fa inceppare le sue relazioni? "Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli", confida la presentatrice: "Quest'estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente", dice parlando della figlia, nata dalla relazione con l'ex compagno Denny Montesi.