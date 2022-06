Anna Falchi, dopo Andrea Ruggeri c'è un nuovo amore: chi è Walter Rodinò

La comunicazione ufficiale della fine del rapporto tra Anna Falchi e Andrea Ruggeri è arrivata a inizio giugno, la coppia aveva deciso di andare a convivere solo un anno fa, ma qualcosa - è evidente - non è andato nel verso giusto. Così dopo 11 anni Falchi e Ruggeri si salutano, la convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La Famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia" aveva confidato tempo fa Falchi che aveva escluso la possibilità di sposarsi dopo l'esperienza con Stefano Ricucci.

La fine del legame a livello mediatico ha fatto poco chiasso, ma il settimanale lascia intendere che i due non si siano lasciati in serenamente: "Si è chiusa con poco trambusto (pubblico)", specifica il magazine.

Il cuore di Anna però adesso è di nuovo impegnato e farla sognare c'è Walter Rodinò. I due erano già stati avvistati nelle scorse settimane, ma il settimanale Chi oggi ha pubblicato il suggello della loro relazione: il bacio.

Chi è Walter Rodinò

Entrambi hanno 50 anni, entrambi hanno una figlia, lei di 12 anni lui di 16, e sembra che l'intesa tra di loro sia alle stelle. I baci in pubblico sono sicuramente una dichiarazione d'intenti importante.

Lui è un uomo sportivo, con una laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma ma che si occupa di comunicazione per grandi aziende.

Le foto del settimanale Chi