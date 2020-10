Anna Falchi senza reggiseno per la vittoria della Lazio: la foto da urlo sui social

La Lazio vince per 3 a 0 in Champions League contro il Borussia Dortmund e Anna Falchi regala al popolo biancoceleste il ritratto seducente di una proverbiale sensualità. Ripresa di tre quarti su un letto disfatto, con la sciarpa della sua squadra del cuore in bella vista e un sorriso che trasmette l’orgoglio per il trionfo, l’attrice 48enne si è mostrata ai follower senza reggiseno e con indosso solo un paio di pantaloncini con i colori della Lazio.

“’Falchi’ e aquile son tornate!”, ha esordito nel post a corredo dello scatto rovente la modella finlandese, giocando con il suo cognome: “Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria ! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo. Commentate popolo laziale”. Detto fatto: l’entusiasmo della folta schiera di fan si fa sentire sottoforma di apprezzamenti e like che arrivano numerosi in calce allo scatto come il più esplosivo dei cori da stadio.