VIDEO | La gaffe di Anna Falchi: fa cadere la (pregiatissima) torta in diretta

"Guardate quanto è bella". Neanche il tempo di dirlo ai telespettatori che, poco dopo, Anna Falchi ha fatto capitolare in terra la torta che aveva in mano. E quale torta: si tratta di una creazione di Ernst Knam, tra i pasticceri più famosi del momento, che era ospite della trasmissione I Fatti Vostri.

Proprio mentre lo spazio dedicato a Knam era finito, Anna si è diretta verso il centro dello studio con il profitterol in mano. Al suo fianco, Salvo Sottile: "Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profitterol?", ha chiesto con il sorriso Sottile, orgoglioso del lavoro del suo ospite, qui protagonista di Pasticceria in piazza con la moglie Frau. Accanto a lui, Anna si è messa a danzare con la torta in mano e, in pochi minuti, l'ha fatta scivolare in terra. Un siparietto che è diventato presto virale in rete.