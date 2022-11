Anna Falchi, le prove di famiglia (con i figli) insieme a Walter Rondò: le foto

Dopo Andrea Ruggeri, Anna Falchi ha trovato amore e complicità tra le braccia di Walter Rodinò. Le prime foto dei due insieme risalgono a questa estate e in questi mesi il loro rapporto si è consolidato come mostrano gli scatti del settimanale Chi. I due insieme ai figli, Alyssa la figlia che Anna ha avuto con Denny Montesi mentre Walter con il suo secondogenito

I quattro sono andati a pranzo fuori a Fregene godendo così della bella giornata autunnale. L'uscita a quattro è un passo importante che significa solo una cosa: la loro è una relazione seria perché far conoscere i propri figli è sinonimo di impegno concreto. Al momento la convivenza non sembra essere nei loro piani e tal proposito dopo la separazione da Andrea disse: "Dopo sette anni di convivenza con mia madre e uno con Andrea (e fu proprio quello a rompere l'equilibrio della coppia), ho capito che d'ora in avanti l'unica che vivrà con me sarà Alyssa. Noi due e il gatto Aki nel nostro piccolo mondo". Se qualcosa cambierà lo scopriremo solo con il tempo, ma intanto con Walter la relazione sembra andare a gonfie vele. Lui ha due figli, oltre al ragazzo che ha partecipato al pranzo ha anche una figlia, e anche due cani - un bassotto e un chihuahua.

Anna e Walter hanno anche donato al gossip la loro prima uscita pubblica, in occasione del Festival del cinema di Roma per la prima del film Lola. I due hanno sfilato fieri sul red carpet, ma a catalizzare l'attenzione è stata soprattutto Anna che ha sfoggiato un look molto provocante: la conduttrice indossava - senza portare il reggiseno - un abito nero trasparente e così il suo seno era completamente visibile.

Anna Falchi e Walter Rondò, le foto del pranzo in famiglia. Dal settimanale Chi