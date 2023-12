Anna Foglietta smonta Ilary Blasi: "Superato il limite"

Andare in televisione per "vendicarsi" delle corna ricevute sembra essere la nuova moda. Dopo Ilary Blasi, che ha spiattellato i tradimenti di Francesco Totti in un docufilm su Netflix intitolato Unica, è arrivata anche Belen Rodriguez, che ha raccontato le malefatte di Stefano De Martino in un'intervista rilasciata a Domenica In. Decisioni che hanno fatto molto discutere, tra chi sostiene che le due showgirl abbiano fatto bene e chi invece ritiene che la privacy sia sacrosanta, soprattutto per il bene dei figli.

A quest'ultimo coro di voci sembra unirsi anche Anna Foglietta. L'attrice romana sa bene che cosa significhi amore, essendo sposata ormai dal 2013 col promoter finanziario Enrico Silvestrin, da cui ha avuto i figli Lorenzo, Nora e Giulio. "Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare - dice a Vanity Fair - Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia".