Sinner, la nuova fidanzata Anna Kalinskaya confessa: "Ecco chi mi manda messaggi privati"

Dopo la storia d'amore durata oltre 4 anni con l'influencer e modella Maria Braccini, ormai Jannik Sinner fa coppia con la collega russa Anna Nikolajevna Kalinskaja. Proprio lei, di recente, è stata protagonista di un siparietto di cui stanno parlando diversi giornali. Di recente Kalinskaya ha perso la finale WTA a Berlino.

Durante il torneo, Kalinskaya è stata coinvolta in una sfida telefonica insieme ad altre giocatrici. A un certo punto le è stato chiesto di rivelare quale sia la persona più famosa che le scrive privatamente sui social. Proprio a questo punto lei ha confessato: "Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo", ha detto lei. Come l'avrà presa il fidanzato?

Chi è Anna Nikolajevna Kalinskaja

Nata a Mosca nel 1998, Anna Nikolajevna Kalinskaja è una talentuosa tennista russa che ha vinto già 7 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera, oltre a un titolo WTA nel doppio. Il suo primo match in un torneo veramente importante risale al 2014. Oltre al tennis, tra le sue passioni c'è anche un altro sport: il basket. Sul suo profilo Instagram, dov'è seguita da 300.000 follower, ama pubblicare specialmente contenuti legati allo sport. I due non si sono mai esposti molto sulla propria relazione, in quanto entrambi ci tengono molto alla privacy. Una cosa è certa: sono felicemente fidanzati. Prima di fidanzarsi con Jannik Sinner, Anna ha avuto una relazione con il tennista australiano Nick Kyrgios.