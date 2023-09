Anna Lou, figlia di Morgan: "Papà non è omofobo, io stessa sono omosessuale e non mi ha mai criticata"

"Papà non è omofobo". È con queste parole che Anna Lou Castoldi, la figlia 22enne di Morgan e Asia Argento ha messo in chiaro una volta per tutte qual è la sua opinione sul padre e, soprattutto, su quel ""fr*** di me***" detto da Moran nel suo show a Selinunte lo scorso 26 agosto, che gli è costato ben 150mila euro. E se tutti, con qualche eccezione, in queste ultime settimane hanno accusato Morgan di essere omofobo, sua figlia è la prima a difenderlo a spada tratta.

Ospite a Verissimo, insieme a mamma Asia Argento, Anna Lou ha commentato la polemica sull'omofobia di Morgan dicendo che suo papà è semplicemente scivolato in alcune affermazioni becere ma che non è omofobo dato che la sua stessa figlia è omosessuale.

"Io stessa sono un membro della comunità Lgbtqia+ e so cosa significa essere discriminati per questo - ha ammesso Anna Lou -. Io non l'ho mai visto, oltre a questo incidente, fare commenti omofobi sulla mia relazione o sulla mia ragazza. Lui non è omofobo".

Poi Anna Lou ha specificato che per lei parlare di suo papà non è facilissimo e che le manca e le è mancato come figura negli anni. "Mi piacerebbe vederlo di più, averlo di più nella vita quotidiana. Non è stato tanto presente nella mia vita ma non voglio metterlo in cattiva luce, ognuno fa del suo meglio e io non provo rancore", sono le sue parole.

Sembra proprio che Anna Lou stia dalla parte di Morgan che, a causa di questa frase omofoba, ha rischiato di non tornare come giudice di X Factor nella nuova edizione ma così non è stato. Sull'argomento, però, la sua ex Asia Argento ha avuto qualcosa da ridire. Se Morgan, infatti, è stato "perdonato" da Sky ed è potuto tornare a X Factor, per lei non è stato lo stesso quando fu al centro di una forte polemica per molestie nel 2018 che le era costata proprio la cacciata dal talent show musicale. "Forse lui è stato perdonato perché io sono donna e lui uomo", ha commentato Asia a Verissimo e lasciato intendere che, il trattamento ricevuto da Sky all'epoca, non sia stato giusto.