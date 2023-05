Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: "Vivo con la mia ragazza e mi mantengo facendo la rider"

Anna Lou Castoldi non è la classica "figlia di". 21 anni, con l'arte nel dna - papà Morgan da sempre le parla di cultura, mamma Asia Argento le fa incontrare artisti di grande spessore - non si appoggia sulla loro notorietà per seguire la propria strada. Dipinge, scrive, recita (ha avuto un ruolo nella serie tv Baby), suona e lavora come rider. "Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po' di tutto" racconta a Fanpage, e spiega: "Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l'arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare".

Un'indipendenza arrivata presto e incentivata da sua madre, Asia Argento: "Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori - sostiene - A parte che mia madre me l'ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

Fidanzata da tempo, vive a Roma con la compagna e ha progetti seri che probabilmente vorrà realizzare in un altro Paese: "Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove".

Una scelta quasi obbligata: "Ne parliamo spesso e un po' mi dispiace - spiega Anna Lou - Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio. Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c'è tantissima ignoranza che porta all'odio".

Il post di Anna Lou Castoldi