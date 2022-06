Anna Munafò dà uno schiaffo morale a Chiara Nasti: "Ho preso 30 kg in gravidanza, sii rispettosa delle altre donne"

Chiara Nasti continua a essere al centro delle polemiche sul web. Dopo il polverone sul body shaming in gravidanza alzato dall'influencer e compagna di Mattia Zaccagni su Instagram, con un commento scomodo sulle donne che, durante il periodo della gravidanza, a detta sua "svaccherebbero" e sarebbero, quindi, invidiose della sua perfetta forma fisica, interviene Anna Munafò. L'ex tronista di Uomini e Donne e mamma di un bimbo di due anni di nome Michael, non è rimasta in silenzio dopo aver letto quanto affermato dalla Nasti in risposta a un commento sotto la sua foto al quinto mese di gravidanza e ha voluto darle una bella lezione di vita.

La Munafò, infatti, si è aperta in un lungo sfogo, rivolto direttamente alla Nasti, lasciato come commento a un post della pagina Instagram de Il Vicolo delle News, dove ha sottolineato: "Io sono una di quelle che si è "svaccata", nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all'altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo. Mostra educazione che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg con la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne ch di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo. La fai tu. Ciao".

Un bello schiaffo morale e una lezione di maturità da parte dell'ex tronista che ha voluto, così, mostrare le sue vulnerabilità e schierarsi in difesa delle donne e dei cambiamenti che la gravidanza porta, per forza di cose, nel loro corpo.