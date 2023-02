Belve, Anna Oxa rompe il silenzio su Sanremo

Dopo il pressoché totale silenzio stampa per tutta la durante del Festival di Sanremo, Anna Oxa ha deciso di raccontarsi a Francesca Fagnani in una delle sue ormai celebri interviste a Belve. Il programma riparte domani, martedì 21 febbraio, su Rai2 in prima serata e proprio nella puntata inaugurale di questa stagione, oltre a quello con Wanda Nara, propone al pubblico il dialogo tra giornalista e la cantante che, a differenza di tutti i suoi colleghi, ha preferito partecipare alla kermesse senza mai esporsi ai giornalisti.

"Vedi che felicità per te oggi?" ha esordito Oxa in risposta alla domanda di Fagnani sulla decisione di non farsi intervistare da nessuno durante Sanremo: "Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o, meglio, il suo management dice che no... la sua casa discografica, per il momento, non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice, va bene". E, accompagnando le parole con il gesto delle mani come a indicare soldi: "Non puoi tu condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa", ha aggiunto.

Quanto alla scelta di presentarsi ancora al Festival, la cantante si è detta molto soddisfatta: "Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato". Sulla notazione riguardo il risultato in classifica che ha posto al 25esimo posto il suo brano Sali (Canto dell'Anima): "La gente è fuori da quella sala (stampa, ndr). È fuori da quelle aule. (…) Non esiste un voto" ha detto, "Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro".