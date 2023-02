Anna Oxa a Belve: "Fedez? Solo giochini mediatici, maleducazione e volgarità"

È finalmente andata in onda la puntata di Belve con l'intervista di Francesca Fagnani a Anna Oxa. La cantante prima, durante e dopo Sanremo non ha rilasciato interviste e Fagnani è stata l'unica giornalista a poter parlare con lei. Quando Francesca le chiede come mai è stata l'unica cantante in gara a non voler parlare con la stampa, Anna Oxa risponde che la decisione era stata presa dall'etichetta discografica e dal suo management e lei solo si è fatta andare bene tale scelta.

Un'intervista difficile, come la stessa Fagnani ha definito il colloquio con l'artista, durante la quale Anna Oxa spesso non ha risposto direttamente alle domande preferendo talvolta sviare.

Tra le domande anche il come abbia vissuto la posizione molto bassa nella classica finale, 25esimo posto, ma Anna Oxa non è voluta entrare nella polemica e in merito all'osservazione che forse la sua canzone non è stata capita ha replicato con un criptico "Ma da chi?". "La gente è fuori dalla quella sala - ha aggiunto -. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro". "In natura ho tanti amici. Nella musica? Ho tanti amici nella medicina, nella scrittura. Nella musica non ho rapporti", ha aggiunto la cantante spiegando anche di non avere un compagno e che come mamma non sa come definirsi.

Fagnani però è riuscita a far emozionare Anna Oxa chiedendole se secondo lei il pubblico l'abbia capita, non la canzone, ma lei: "Nessuno si aspettava il mio ritorno a Sanremo dopo 13 anni. La gente è stata così partecipativa che è stato bellissimo. Vuol dire che ho comunicato con il cuore".

Fedez, Madame e le polemiche mediatiche

Immancabili le domande sul "caso Fedez" e "caso Madame". In merito alla presunta lite nel dietro le quinte Anna Oxa è stata lapidaria: "Non conosco Madame. Questa voce è nata da qualche salottino interno. Ero in camerino e quando è uscita questa notizia la mia procuratrice ha chiamato per sporgere querela perché era una menzogna, una propaganda denigratoria nei miei confronti che non ero ancora salita sul palco".

Per quanto riguarda Fedez e l'accusa mossa sull'essere maleducata la cantante ha dichiarato: "Non posso fare niente se la gente trova modo di fare propaganda. Sono gli altri che sono passati davanti a me. Le prove le avevo alle 17. Poi non ritengo di dovere entrare a fare parte di questi giochini mediatici. Questa è maleducazione, è volgarità. Sono cose che non fanno parte del mio modo di vivere".

