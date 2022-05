Anna Oxa in causa contro la Rai: l'annuncio sui social

Anna Oxa porta in tribunale la Rai e la società di produzioni televisive Ballandi. L'annuncio è arrivato tramite un annuncio Facebook: "Oxarte informa: il 30 Maggio presso il Tribunale civile di Roma ci sarà la prossima udienza... Tra Oxa - Rai - Ballandi" si legge nella pagina che fa riferimento al sito della cantante. In allegato, un articolo riferito al caso di Dania Mondini, la giornalista del Tg1 che ha raccontato di essere stata costretta a condividere la stanza con un collega petomane.

Perché Anna Oxa fa causa alla Rai

Anna Oxa è da tempo lontana dalle scene. La cantante, che oggi vive in Svizzera, aveva raccontato un anno fa i contrasti con la Rai iniziati già nel 2006 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo e proseguiti nel tempo, con la sua partecipazione a Ballando con le stelle dove ebbe un infortunio. "Io ho vissuto il processo creativo, che m’importa se altri fanno il branco e poi devono sbranare il lupo? È una vita che cercano di farlo" ha dichiarato la cantante: "Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano".

"Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso" ha proseguito ancora Oxa, aggiungendo che quel veto sarebbe stato posto dalla Rai anche per il Festival. E, a proposito della sua partecipazione all'evento musicale che la vide protagonista: "Mi hanno chiesto di andare e ho detto: vengo, se posso portare quello che sono e ho portato una mistura di suoni, vibrazioni, drammaturgia, un mare di umanità, una dimensione che non era più quella della canzone" ha aggiunto parlando della sua presenza all'Ariston nel 2006: "Però, siccome tanti non si esprimono mai, se c’è uno che si esprime, tutti gli danno addosso".