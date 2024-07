Anna Pettinelli canta insieme ad Aka7even: il video emoziona tutti

I PettySeven son tornati! La speaker radiofonica Anna Pettinelli e il suo ex allievo ad Amici, il cantante Aka7even, sono stati protagonisti di un momento nostalgico ed emozionante che ha conquistato letteralmente tutti facendoci tornare indietro nel tempo a quel 2020 che li vedeva tra i protagonisti assoluti dell'edizione numero venti del talent di Maria De Filippi, vinto quell'anno da Giulia Stabile.

Anna Pettinelli e Aka7even, all'anagrafe Luca Marzano, si sono esibiti insieme in un tenerissimo duetto durante la tappa a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dell'RDS Summer Festival organizzato dall'emittente radiofonica di cui la stessa Pettinelli è una storica speaker.

Tra tutti i cantanti presenti all'evento musicale, infatti, c'era anche Aka7even, finalista della ventesima edizione di Amici ed ex allievo di Anna che, in quell'edizione, era una delle professoresse di canto. Il loro rapporto è sempre stato strettissimo e al centro dell'attenzione, soprattutto per quel soprannome che Rudy Zerbi, collega di Anna nello show di Maria De Filippi, aveva assegnato loro: "PettySeven". E ora, quel duo tanto affiatato è tornato sul palco e si è lasciato andare a una performance inaspettata ed emozionante.

I due, infatti, dopo un lungo abbraccio sul palco, si sono esibiti cantando insieme il brano True Colors accompagnati al piano dallo stesso Aka7even. Anna, infatti, ha cantato insieme al suo ex alunno in una performance che ha fatto subito il giro del web conquistando tutti.

"Stupendi" li definiscono i fan sui social, "Un momento bellissimo uniti dalla musica e dalle emozioni" è, invece, il commento di qualcun altro sotto il video postato dalla stessa Anna Pettinelli sul suo profilo Instagram. Sembra proprio che tutti abbiano apprezzato questo duetto inaspettato, chissà cosa avrà pensato Rudy Zerbi!