"È un narcisista patologico": Anna Pettinelli contro Antonino Spinalbese

"Capisco un po' meglio Belén" e poi "Belén, sei tutti noi", così Alfonso Signorini, durante la diretta di Canale 5, ha commentato l'insensibilità - e più in generale il comportamento - di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli. Un'affermazione molto forte che però ben evidenza l'opinione del conduttore nei confronti del concorrente che non ha saputo spendere neanche una parola di conforto nei confronti della gieffina che stava piangendo per lui. Della stessa opinione anche Anna Pettinelli che non si è risparmiata e ha scritto un tweet molto eloquente.

Spinalbese e Marozoli si sono avvicinati molto, dei loro momenti intimi sono stati ripresi anche dalle telecamere, per poi allontanarsi bruscamente a seguito di una frase infelice pronunciata dall'influencer spagnola. E proprio commentando questo suo comportamento così altezzoso e il fatto che molte donne lo stiano corteggiando sia dentro che fuori la casa (come ad esempio Ginevra Lamborghini) ecco che Anna Pettinelli lo definisce un "narcisista patologico".

"Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico" ha scritto Pettinelli e il suo tweet ha fatto letteralmente incetta di consensi, ciò dimostra che sono in molti a pensare che l'hair stylist abbia un comportamento poco corretto all'interno della casa.

Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare,alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico. #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) November 28, 2022

La frase offensiva di Spinalbese verso Giulia Salemi

Durante la diretta di ieri sera, 28 novembre, Giulia Salemi ha duramente criticato Spinalbese. Gli ha detto che non è Oriana a star facendo una pessima figura in tv, ma lui e per avvalorare la sua tesi ha letto alcuni tweet in cui Antonino veniva definito irrispettoso per aver dato un voto alle prestazioni intime di Marzoli e per averla paragonata ad una sua ex (per molti lui stava parlando di Belen). Per queste parole Salemi si è scontrata con Sonia Bruganelli che invece ha preso le difese di Spinalbese.

Durante uno stacco pubblicitario il vippone ha commentato gli interventi delle due opinioniste e ha offeso Salemi parlando dell'intelletto di Bruganelli: "Ho Giulia contro. Ma io lo sapevo che sarebbe andata così. Però lei che dice che tratto male le donne, mi sembra esagerato. Sonia all’inizio ce l’aveva con me però lei ha un intelletto alto è intelligente e quindi sto ad ascoltare. Ascolto Sonia perché non è una finta moralista e non fa frasi fatte".