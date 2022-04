"Non va per niente bene". Anna Pettinelli annuncia la crisi col fidanzato (dopo 8 anni)

Anna Pettinelli è in crisi col fidanzato Stefano Andrea Macchi. La rivelazione è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, dove la prof di Amici è stata ospite insieme alla sua compagna di squadra Veronica Peparini. Pochi i dettagli rivelati dalla speaker e conduttrice 65enne, che ha confidato il suo momento di difficoltà a Silvia Toffanin, senza però voler indugiare troppo sulla questione.

"L’amore come va?", ha domandato Toffanin, presentatrice del talk di Canale 5, come fa sempre secondo il suo copione, che spazia tra carriera e privato dei personaggi. Ma tutto si aspettava tranne che Pettinelli rivelasse che, dopo otto anni e mezzo di relazione, la situazione col compagno stesse vivendo complessità. "Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo - ha infatti risposto Anna - Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici".

Nessuna domanda ulteriore da parte di Toffanin, che ha rispettato il riserbo della sua ospite. "Non va bene per niente", si è limitata a ribadire Anna.

L'amore tra Anna e Stefano, dall'inizio

Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi fanno ufficialmente coppia da un anno e mezzo. Il loro rapporto è noto al pubblico in particolare a seguito della partecipazione a Temptation Island Vip, avvenuta nel 2019, trasmissione prodotta sempre da Maria De Filippi, che ha poi reclutato Anna per Amici. A far chiacchierare tra i due era, all'epoca, la differenza d'età in particolare: oggi lei ha 65 anni e lui 47. Nessun matrimonio tra loro né figli. Pettinelli ha una figlia sì, ma avuta da una precedente relazione: Carolina Russi, 28 anni.

Chi è Stefano Andrea Macchi

Nato a Monza nel 1975, Andrea Macchi è un doppiatore affermato sia in Italia che nell'Europa dell'Est, grazie alla sua conoscenza della lingua croata. Tra i film e i telefilm a cui ha prestato la propria voce American Sniper, Ghost Rider - Spirito di vendetta, Il Trono di Spade, Grimm, Covert Affairs. Negli anni lavora anche come attore in fiction e film come Don Matteo, Un Posto al Sole, ti presento un amico di Carlo Vanzina. E' la voce ufficiale dei Bancomat Unicredit.