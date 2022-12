Anna Pettinelli parla dell'ex (che aspetta un figlio da Elisa D'Ospina): "Indelicato"

Anna Pettinelli ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Stefano Macchi, accanto a lei per otto anni. Un nuovo capitolo, però, lo sta scrivendo anche lui. A pochi mesi dalla loro separazione, il doppiatore ha annunciato di essere felicemente fidanzato con Elisa D'Ospina, da cui aspetta un figlio.

La storica voce di Rds è tornata a parlare dell'ex su Gente: "Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo". Nessun rancore, dunque, anche se un sassolino dalla scarpa se lo toglie: "Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito". La sua vita sentimentale, invece, al momento è in stand by: "Non cerco nessuno. Nel caso sarà l'amore a trovarmi, così come successe con Francesco, il grande amore della mia vita. Iniziammo a scriverci mail e mi innamorai di lui senza averlo mai visto. Poi siamo stati insieme quasi dieci anni".

La lunga storia tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono fidanzati nel 2014 e fin da subito fece scalpore la loro differenza d'età (oggi lei ha 65 anni, lui 47). Nel 2019 parteciparono a Temptation Island Vip, dove lui mostrò una piccola debolezza nei confronti di una tentatrice, scatenando la gelosia della speaker. Questa vicenda mise a dura prova la loro relazione, che però non si lasciò scalfire dal reality e tornarono a casa insieme più forti e innamorati di prima. Quest'anno, però, la loro storia è arrivata al capolinea.