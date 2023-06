Nuovo amore per Anna Pettinelli: è l'ex di Arisa

Anna Pettinelli avrebbe ritrovato l'amore. Dopo la fine della relazione con Stefano Macchi, dopo otto anni passati insieme, che ha provocato ad Anna non poco dispiacere la conduttrice radiofonica non si era più fatta vedere con nessun altro uomo. Da alcune settimane però sul profilo di Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo (che cura l'immagine di personaggi come Can Yaman, Morgan, Federico Fashion Style) nonché ex fidanzato di Arisa, vengono pubblicate delle foto in cui Anna si intravede soltanto ma sulle quali non mancano mai i tag.

Qualche mese fa, inoltre, Pettinelli intervistata a Verissimo aveva parlato di un uomo e le possibilità che parlasse proprio di Di Carlo sono sempre più alte stando a quanto riporta Novella 2000. Il magazine infatti dà per certa la frequentazione tra i due che sono stati avvistati insieme in un ristorante romano serata di cui poi è stata condivisa una foto sui social.

Se tra i due ci sia solo una collaborazione lavorativa o un'amicizia non è dato saperlo, ma è certo invece che i due trascorrono molto tempo insieme.

Anna Pettinelli e la fine della relazione con Stefano Macchi

Pettinelli ha sofferto molto per la fine dell'amore con Macchi, lei con alcune sue dichiarazioni aveva lasciato intendere di essere certa del tradimento e quando poi l'ex annunciò di aspettare un figlio con Elisa D'Ospina (nato il 9 maggio), la sua nuova compagna, aveva così commentato la notizia: "Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito".