Anna Pettinelli fidanzata: "Lui è l'uomo giusto". L'annuncio a Verissimo

Anna Pettinelli è stata la prima ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda oggi. Della gioia di essere tornata ad Amici, ma anche della sua vita privata ha parlato nel corso del collegamento con lo studio di Canale 5 dove ha rivelato di essersi fidanzata.

"Fortunata molto sul lavoro, poco in amore", diceva tempo fa la prof del talent di Maria De Filippi, ma oggi la situazione è molto cambiata da allora: "Ho un nuovo amore", ha ammesso Pettinelli confidando di avere trovato anche l'approvazione della figlia Carolina. "È l'uomo giusto, dopo questo mi faccio monaca", ha scherzato dando qualche dettaglio in più sul compagno conosciuto qualche mese fa: "Ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché fa il cuoco. Si chiama Giuseppe, Peppe, non ci sono foto... Non è un segreto, ma voglio aspettare un attimo per dirlo. Com'è innamorarsi adesso? Diverso da come succedeva prima, mi innamoro lentamente".

"Le storie passate sono come i dolori del parto, si dimenticano", ha poi aggiunto Pettinelli che per diversi anni è stata legata a Stefano Macchi, ora diventato padre di una figlia con la nuova compagna Elisa D'Ospina: "Certe cose non le perdonerò mai, ma non vivo pensandoci. Non perdono l'opportunismo, le bugie... Oggi però sono felice e contenta, della mia vita e del mio lavoro". Tempo fa si era parlato di un presunto flirt con Andrea De Carlo, ex di Arisa, ma evidentemente non è lui la persona nel cuore di Anna.

Di seguito le parole di Anna Pettinelli a Verissimo