Anna Safroncik torna single: "Non mi accontento, la superficialità non mi va bene"

Anna Safroncik è tornata single dopo un anno e mezzo circa dall'inizio della sua relazione con l'imprenditore Marco Maria Mazio, suo compagno dal gennaio 2022. "Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola" dice oggi l'attrice a Diva e Donna parlando delle motivazioni che l'hanno indotta a mettere la parola fine a questo legame: "Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più".

Anna Safroncik e Marco Maria Mazio si erano conosciuti durante un viaggio in Costa Rica e subito era scattata la scintilla. Oltre al sentimento, ad alimentare l'interesse nel compagno era stato anche il suo impegno in ambito umanitario. "Marco ha fondato una sartoria all'interno del carcere femminile di Pozzuoli che dà lavoro alle donne rinchiuse. E ora mi sta dando una mano per raccogliere aiuti per l'Ucraina, dove ormai tutto è distrutto" aveva detto l'attrice nata a Kiev. Con lui sperava di costruire una famiglia, ma evidentemente qualcosa tra loro è cambiato: "Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose", aveva detto a proposito della sua situazione sentimentale in occasione del Premio Gentleman FairPlay quando per la prima voltà rivelò di essere single.