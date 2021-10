Anna Tatangelo scocca la frecciatina: "L'amore richiede impegno da parte di entrambi"

L'amore si è finalmente riaffacciato nella vita di Anna Tatangelo, che pochi mesi fa ha ufficializzato la sua storia con Livio Cori (anche se i due si frequentavano già da diverso tempo). Il rapper è tornato a farla sorridere dopo la dolorosa separazione da Gigi D'Alessio, che aspetta un figlio dalla nuova compagna.

Sono stati anni difficili per la cantante, ma sono comunque serviti, soprattutto a farle capire quello di cui ha più bisogno. Rispondendo ai follower su Instagram, a chi le chiedeva consigli su come far innamorare un uomo e mantenere un rapporto vivo e rispettoso, ha detto: "L'amore ha una formula segreta che nessuno conosce. Poi secondo me ci sono varie fasi dell'amore e più si va avanti nei rapporti più l'amore tende a mutare. Per quanto riguarda il come mantenerlo vivo e rispettoso, credo sia un lavoro che richiede impegno da parte di entrambi". Qualcosa che evidentemente non ha funzionato con Gigi D'Alessio, mentre con il nuovo compagno incrocia le dita. Su quanto le piaccia Napoli, invece, non ha dubbi: "Tanto" (e ci aggiunge un cuore), mentre la cosa che più le dà fastidio in una persona è "la presunzione".

"Ho saputo che Gigi aspetta un figlio dai giornali"

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto sulla fine della relazione con Gigi D'Alessio - dal quale ha avuto il figlio Andrea - Anna Tatangelo soltanto recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: "Abbiamo saputo che aspetta un figlio dai giornali. Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli". Superata la tempesta, però, nessun rimpianto: "Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande".