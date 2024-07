Anna Tatangelo, il mirco bikini mette in mostra il lato b: il video sexy

Che Anna Tatangelo sia fiera del suo fisico mozzafiato è evidente, soprattutto dopo l'ultimo video postato sui suoi profili social dove mette in bella vista un lato b invidiabile. La cantante di Sora, da sempre criticata per la sua immagine troppo "adulta" per la sua età e per quella relazione con Gigi D'Alessio che, anche se finita male, le ha regalato la gioia più grande, quella di diventare mamma di Andrea che oggi ha 14 anni, oggi vuole prendersi la sua rivincita e dimostrare a tutti non solo il suo talento ma anche quella bellezza che per lei è stata un bel biglietto da visita ma anche un ostacolo.

E se fino a qualche anno fa i commenti sul suo aspetto fisico la facevano soffrire, adesso Anna è sicura di sé, fiera del suo fisico e vuole fare vedere a tutti che a 37 anni una donna può essere più bella che mai. Orgogliosa dei sacrifici fatti per ottenere una forma fisica pressoché perfetta e di quanto la costanza e l'allenamento contino per avere determinati risultati, Anna non ha paura di mettere in mostra il suo lato b, l'addome scolpito e le gambe toniche, pur avendo ammesso di essere ricorsa a qualche ritocchino negli anni.

E nelle sue ultime storie Instagram Anna si riprende a Ibiza mentre si rilassa in piscina e prende il sole e non solo è bellissima ma è soprattutto serena, Una serenità desiderata, cercata, sudata e che la 37enne, adesso che l'ha finalmente trovata, anche grazie al suo nuovo fidanzato, vuole godersi fino in fondo. E perché no, mostrarla anche agli altri. Dopotutto che male c'è a pubblicare un video in bikini se si è felici e in armonia con il proprio corpo?