Anna Tatangelo, foto hot al mare con polemica: "Sessualizzo il corpo? Ogni donna può"

In vacanza a Ibiza, Anna Tatangelo condivide sui social scatti di paesaggi mozzafiato ma anche bollenti. Le ultime foto in bikini sono un tripudio di bellezza e sensualità, apprezzatissime dai follower, anche se chi sta lì con il dito puntato, pronto a criticare, non manca mai. E spesso sono donne, come in questo caso.

Tra i commenti al post ci sono diverse bacchettone che la riprendono per il suo "mettersi in mostra", accusandola di oggettificare e sessualizzare il corpo femminile e c'è anche chi la rimprovera perché così facendo insegnerebbe al figlio che apparire conta più dell'essere. Dopo l'ennesimo messaggio di disapprovazione, la cantante sbotta e la replica è durissima: "Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all'essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione".

Come darle torto. Fortunatamente la gran parte dei commenti sono di apprezzamento, per la sua bellezza e per il suo talento. Uno su tutti: "Questa ragazza ce le ha tutte: talento fuori dal normale, voce che quando canta ti manda in estasi, eleganza, stil, bellezza, un sorriso che ti droga, una simpatia inspiegabile, un cuore immenso e una semplicità per niente scontata. Che vogliamo di più? Un orgoglio italiano".

Il post di Anna Tatangelo su Facebook