Anna Tatangelo, fuga romantica a Parigi con un modello: chi è Mattia Narducci

La storia con Livio Cori, dopo alcuni alti e bassi e altrettanti tira e molla, è definitivamente conclusa. Anna Tatangelo sembrerebbe aver voltato pagina e forse, in questo suo processo di cambiamento, potrebbe aver avuto un ruolo Mattia Narducci. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la cantante e il modello, 26enne, a Parigi mano nella mano di fronte al Louvre. Il paparazzo è riuscito ad immortalarli anche mentre si scambiavano un bacio.

Anna Tatangelo, come spiegato, da aprile dello scorso anno ha chiuso la relazione con Cori. Il rapper napoletano era riuscito a conquistare il cuore della cantante dopo la fine della con Gigi D'Alessio, dopo 15 anni,

Solo due giorni, in un lussuoso hotel parigino, ma intense: "una serata passata a parlare davanti ad un gin tonic in un elegante bar retrò, la notte trascorsa in un hotel a cinque stelle" e poi il Louvre. E nelle foto del settimanale i due erano da poco usciti dal museo. I due si sono salutati all'aeroporto: lei in direzione Roma, lui Londra per lavoro. Visto quanto Tatangelo è riservata non dovremo aspettarci notizie entro pochi giorni o settimane, la relazione con Cori fu ufficializzata dopo mesi.

Chi è Mattia Narducci

Narducci è piancentino, fa il modello ed è nato nel 1997, ha 10 anni meno di lei. È alto 1,98 centimentri, ha gli occhi azzurri e una carriera da modello ben avviata. Anna Tatangelo, come spiegato, da aprile dello scorso anno ha chiuso la relazione con Cori.

Mattia ha lavorato, e lavora, per Guess, Dolce e Gabbana, Brubello Cucinelli, Versace, Giorgio Armani. Secondo Chi è felicissimo di fare il modello, ma parlando con l'agente il settimanale ha scoperto che al 26enne non dispiacerebbe fare l'attore.

Mattia Narducci su Instagram

Su Instagram il modello conta più di 100mila follower.