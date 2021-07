Anna Tatangelo seduce Francesco Renga

Impossibile non farci caso. Soprattutto per quei 365 fan che hanno adocchiato prontamente il commento della "discordia", rendendolo presto virale. Nelle scorse ore è andato in scena uno scambio bollente tra Francesco Renga ed Anna Tatangelo: la prima ha condiviso uno scatto in bikini e il collega si è lasciato sedurre lasciando in calce una dichiarazione che lascia intendere tutto il suo apprezzamento.

Il commento

Costume da bagno intero, make up perfetto e i lunghi capelli mori lasciati scendere dalle spalle. Così la cantante si è immortalata sui social due giorni fa, in una fotografia che ha raccolto quasi 150mila like. Tra i "mi piace", spunta proprio quello del collega Renga, che fa una bonaria reprimenda lasciando intendere il suo debole per la sensualità dell'artista di Sora: "Annaaaaaaaa!!!???", digita, mettendo a corredo uno smile sorridente.

E così c'è già chi, in rete, fa partire la "ship" (ovvero il tifo) affinché una nuova coppia ma si crei. Tutto però sarebbe da ridimensionare dei margini di una boutade tra colleghi.

La vita privata di Anna Tatangelo e Francesco Renga

Al fianco di Anna, infatti, c'è un nuovo amore da tempo, e precisamente da qualche mese dopo l'addio a Gigi D'Alessio, ex compagno storico (e padre del figlio Andrea). Si tratterebbe di Livio Cori, rapper i professione, sebbene lei non abbia mai confermato (né smentito) l'identità. Tre anni in meno di Anna, Livio condivide con lei l'amore per la musica. Nato a Napoli, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990, è un rapper e attore italiano che ha iniziato ad iniziare a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, intorno ai 15 anni.

Ad accompagnare Renga c'è invece ufficialmente Diana Poloni, ristoratrice con cui fa coppia dal 2015 dopo la rottura con Ambra Angiolini, madre dei figli Jolanda e Leonardo.