Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano il figlio: party in famiglia per la sua prima comunione

Una domenica da ricordare per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che ieri, 18 ottobre 2020, hanno festeggiato la prima comunione del figlio Andrea, condividendo sui rispettivi profili Instagram la gioia di un momento per loro così importante. I due cantanti, che hanno ufficializzato la loro separazione lo scorso marzo dopo 14 anni insieme, si sono mostrati ognuno insieme al festeggiato, destinatario di dediche dolcissime da parte di entrambi.

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce ...poi esiste la real Life, esisti tu”, ha scritto Anna Tatangelo a corredo di una rassegna di foto che la mostrano felice accanto al suo Andrea, nato 9 anni fa dall’amore per Gigi D’Alessio: “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso.Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, percheé mi ha cambiato la vita ..me la riempi di coccole , di sorrisi , e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare , riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te .Ti amo più della mia vita".

Anche papà Gigi non è stato da meno: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita”, il pensiero del cantante, elegante come il figlio nello scatto pubblicato sui social.

La prima comunione del figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Nelle storie Instagram Anna Tatangelo ha mostrato la bellissima location in cui è stata festeggiata la prima comunione del figlio Andrea. Pochi i famigliari presenti e “tutti tamponati”, ha assicurato la cantante nel video con i bellissimi addobbi tutti dedicati ad Andrea. Nessuna immagine di coppia con Gigi D’Alessio, ma considerando le ultime dichiarazioni rilasciate su di lui e sugli ottimi rapporti rimasti anche dopo la separazione, è facile immaginare fosse presente anche lui al pranzo organizzato per il figlio.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: “Sarà sempre un pilastro importante della mia vita”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno deciso di separarsi definitivamente lo scorso marzo, dopo aver tentato di ricostruire le fondamenta della loro relazione già in crisi nel 2017. Oggi restano due persone che si stimano, si vogliono bene e si stanno a loro modo vicino anche e soprattutto per il bene del figlio Andrea. “Siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha raccontato Anna Tatangelo a proposito di Gigi D’Alessio in un’intervista di qualche mese fa: “E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.