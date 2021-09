Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non essermi sposata con Gigi D’Alessio"

Manca poco al debutto di Anna Tatangelo come conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’, programma che da domenica 19 settembre terrà compagnia al pubblico di Canale 5 a partire dalle 15.30. Sensazioni, anticipazioni sulla trasmissione che riprende lo show anni Novanta presentato allora da Davide Mengacci, ma anche riflessioni sulla sua vita privata, sono stati affrontati dalla cantante in un’intervista al Corriere, dove l’argomento ex Gigi D’Alessio è emerso come elemento di un passato ormai lontano.

"Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio", ha confidato Tatangelo parlando delle mancate nozze con il cantante, padre di Andrea, a cui è stata a lungo legata: "Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo". La possibilità di convolare a nozze, dunque, è tutt’altro che remota: "Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze".

Anna Tatangelo parla del suo programma e di Barbara d’Urso

Il programma ‘Scene da un matrimonio’ sostituirà una parte della fascia oraria lasciata scoperta da Domenica Live di Barbara d'Urso, sparito dai palinsesti. Sull’avvicendamento, però, Anna Tatangelo è chiara: "Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara d’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante", ha assicurato: "Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: prima di criticare, i dischi vanno ascoltati".

La neoconduttrice ha spiegato di essere entrata in questo mondo in punta di piedi, elemento che potrà essere notato anche nel look scelto per l’occasione: "A differenza di quanto si possa immaginare, ho fatto un passo indietro e racconto le storie degli sposi. Anche il mio abbigliamento non è da prima donna, ma molto semplice: jeans e maglietta. La protagonista è la sposa" ha aggiunto, spiegando poi che sarà come una invitata che la sera prima delle nozze raccogli le emozioni, i sentimenti, le tensioni, i pensieri degli sposi come un’amica.

Sui motivi per cui Mediaset abbia scelto lei per ‘Scene da un matrimonio’, Anna Tatangelo è sicura: "Perché il mio rapporto con il pubblico è lungo, la gente mi conosce da quando ho 15 anni, per strada mi chiedono come sto, e come sta mio figlio Andrea (11 anni, ndr). Penso di essere vissuta come un’amica".

La vita privata di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Definitivamente archiviata la loro storia d'amore lunga 14 anni, oogi Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno iniziato nuove relazioni sentimentali: la cantante è legata da qualche mese al collega Livo Cori, mentre il cantautore è pronto a diventare padre per la quinta volta di un figlio, il primo con la compagna Denise Esposito a cui è legato da un anno.