"Gigi D'Alessio avrebbe vietato agli ospiti di parlare di Anna Tantangelo": il retroscena dello show in Rai

Lo show per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio è stato un successo, ma in molti hanno notato una grande assente: Anna Tatangelo. Nessuna menzione, neanche in un discorso di ringraziamento, per la donna che è stata al suo fianco dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e con la quale ha avuto Andrea, 12 anni. Ma non solo lui ha evitato di citarla, sembrerebbe - secondo quanto riportato dal settimanale da Chi - che anche agli ospiti sia stato espressamente vietato di parlarne. "Anche agli ospiti - spiega il magazine di Alfonso Signorini - è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore del modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto".

Insomma una cancellazione quasi totale della donna che è stata fondamentale per la sua vita. Adesso Gigi ha una nuova compagna e a gennaio è nato Francesco, il suo quinto figlio. Anche Anna sembrerebbe aver trovato conforto tra le braccia del rapper Livio Cori: dopo un presunto mese di pausa i due adesso sarebbero tornati ad amarsi anche più di prima e con un patto: quello di avere maggiori attenzioni reciproche.