La lettera di Anna Tatangelo al figlio Andrea: "Questi due anni non sono stati facili"

C'è una certezza nella vita di Anna Tatangelo. E il suo nome è Andrea, ovvero il bambino avuto undici anni fa dall'ex compagno Gigi D'Alessio. Un legame tra madre e figlio che oggi viene celebrato dalla cantante in una intensa lettera pubblicato su Instagram proprio nel giorno del compleanno del piccolino, presto raggiunta da oltre ventimila like lasciati dai follower. "Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa - esordisce Anna - Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata".

"Due anni difficili"

Nel lungo messaggio condiviso via social, Anna ringrazia il suo Andrea per la forza che è stato capace di darle nel corso di questi ultimi due anni, che non si sono rivelati semplici: la ragione è da ricercare nelle difficoltà tipiche di un genitore alle prese con la pandemia, ma probabilmente anche nella rottura con Gigi, arrivata proprio nel 2020 dopo ben quindi anni d'amore e parecchi 'tira e molla'. Solamente oggi, grazie al nuovo amore per il collega Livio Cori, di professione rapper (e presentato proprio da Gigi), Anna è tornata a sorridere.

La lettera di Anna Tatangelo al figlio

"Non sai quanto mi fai bene - scrive ancora Anna al suo bambino - quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere. Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non è stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo), ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto".

"Grazie amore mio - conclude l'artista di Sora - perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita". Firmato: "Mamma".