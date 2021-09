Anna Tatangelo, bikini da urlo e primo selfie social con Livio Cori

È il rapper a fotografare la cantante, per poi concedersi le prime tenerezze Instagram di coppia

Dopo il primo casto bacio in una storia Instagram, Anna Tatangelo e Livio Cori si sono finalmente concessi il primo selfie ufficiale.

Il primo selfie

La coppia, dopo mesi di rumor, è ormai uscita allo scoperto, con la cantante di Sora che ha calamitato like grazie ad una serie di scatti in bikini, con addominali scolpiti e gambe infinite. Ma è con l'ultima foto della gallery pubblicata sul proprio profilo che Anna ha voluto stupire. Perché Tatangelo tende dolcemente la mano sul volto di Livio, accarezzandolo in spiaggia, con i due lettini a poca distanza l'uno dall'altro. “Ti scatto una foto”, Un pessimo fotografo, Meglio selfie", ha scritto Anna a commento della galleria, suscitando la reazione del rapper. "Daiii potevo fare di peggio", ha replicato Cori, con emoticon a forma di cuore rivolta all'amata. Mai fino ad oggi erano stato tanto espliciti nel dichiarare pubblicamente il proprio amore.

Estate speciale per l'ex vincitrice di Sanremo Giovani, pronta ad esordire in qualità di conduttrice su Canale 5 la domenica pomeriggio, con una nuova edizione di Scene da un Matrimonio. Dimenticato Gigi d'Alessio, che sarà presto di nuovo padre grazie alla nuova compagna Denise Esposito, Anna ha sentimentalmente voltato pagina con il 31enne rapper napoletano, ampliando inoltre il proprio spettro professionale. Tatangelo e D'Alessio hanno fatto coppia per 15 anni, con Andrea primo e unico figlio, nato nel 2010.