Anna Tatangelo parla di Livio Cori, quando lo ha presentato al figlio

Anna Tatangelo è rinata. Dopo un periodo difficile, dovuto alla separazione da Gigi D'Alessio, la cantante ha ritrovato il suo equilibrio grazie a un nuovo amore. Da un anno è legata al rapper Livio Cori e per la prima volta ne parla apertamente su Gente: "E' una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po': quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E' una luce che ci voleva nella mia vita".

Con lui ci è andata coi piedi di piombo, anche se da subito aveva capito che si trattava di un sentimento importante. Per presentarlo al figlio Andrea, 12 anni, ci ha messo comunque un po': "Mi dicevano: 'Ma perché non ti diverti e basta?'. Ci devi essere portata. Io non sono così. E siccome all'inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma". E continua ad andarci piano: "Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma (nella casa nuova che ha comprato da poco, ndr). Stiamo assieme quando possiamo - racconta - da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L'impegno c'è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so".

"La psicoterapia mi ha aiutato"

La storia con Livio Cori è stata fondamentale per voltare pagina e tornare a credere nell'amore, ma Anna Tatangelo rivela di aver fatto anche un percorso di psicoterapia: "Mia ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere". Sul passato però non ha dubbi: "Se tornassi indietro rifarei tutto: ho sempre fatto di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire".