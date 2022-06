Anna Tatangelo, il retroscena bomba: cosa c'entra Gigi D'Alessio nell'addio a Livio Cori

Sarebbe definitivamente finita la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Raccontati come di nuovo vicini dopo una breve lontananza colmata dal tentativo di ristabilire un equilibrio di coppia, adesso per la cantante e il rapper il capitolo sentimentale scritto fino ad ora insieme non avrebbe più futuro. A raccontare il retroscena sulla love story senza lieto fine è la pagina Instagram The Pipol Gossip, secondo cui a mettere un punto alla storia sarebbe stata Tatangelo, descritta come ancora legata in qualche modo all'ex compagno Gigi D'Alessio.

Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

"Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social (soprattutto Anna Tatangelo, ndr) ogni traccia della loro love story; Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione" si legge sulla pagina social che ripercorre la relazione tra Tatangelo e il collega.

Poi il riferimento all'ex compagno Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Andrea, che qualche mese fa ha avuto un figlio dalla nuova fidanzata Denise Esposito e che ancora occuperebbe i pensieri di Anna: "Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio", si legge ancora nell'indiscrezione che descrive Livio come "un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei".

Il silenzio di Anna Tatangelo e Livio Cori (e Gigi D'Alessio)

Anche in questa occasione i diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni, come già accaduto quando si è detto del loro primo addio e poi, ancora del breve ritorno di fiamma che, a questo punto, sarebbe definitivamente spenta. Un silenzio che resta anche in merito alle indiscrezioni circolate nelle ore scorse, quando è stato raccontato che Gigi D'Alessio avrebbe vietato agli ospiti del suo show in onda su Rai 1 di parlare di Anna Tantangelo, "un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore del modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto".