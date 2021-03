Anna Tatangelo: “Conosco Livio Cori da anni. Come Gigi, anche io ho diritto di rifarmi una vita”

Anna Tatangelo ha replicato alle ultime indiscrezioni sulla sua vita privata attraverso due storie Instagram volte a chiarire i suoi rapporti con il collega Livio Cori che è stato indicato come presunto nuovo fidanzato dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio.

“Visto che che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io”, ha scritto la cantante sui social: “Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”.

Anna Tatangelo, inoltre, ha voluto precisare di conoscere Livio Cori da tempo, smentendo il dettaglio secondo cui a presentarli sarebbe stato Gigi D’Alessio: “Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del “Gigi le ha presentato Livio ecc” risparmiatevele. Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca***te. Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, am ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!”. Per concludere, il duro post scriptum “Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita”.

Il gossip su Anna Tatangelo e Livio Cori

A lanciare la notizia della presunta storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori è stato il giornalista Santo Pirrotta a ‘Ogni Mattina’, la trasmissione di Tv 8 condotta da Adriana Volpe, secondo cui a presentare i due sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio, ex compagno della cantante nonché padre del figlio Andrea. A differenza di Anna Tatangelo, al momento Livio Cori non ha commentato il gossip che lo riguarda.

Nato a Napoli nel 1990, Livio Coris è un rapper e attore italiano che ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 accanto a Nino D'Angelo col brano 'Un'altra luce'. L'arrivo all'Ariston è stato segnato dal pettegolezzo secondo cui era lui Liberato, il famosissimo rapper che non ha mai mostrato il volto, ma lui ha più volte negato.