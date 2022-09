Anna Tatangelo sui social dopo la morte della madre: il figlio di Gigi D'Alessio le scrive

Anna Tatangelo lo scrive per quello che è, "un dolore troppo forte" per essere ulteriormente spiegato a parole. Così, a qualche ora di distanza dalla scomparsa della sua adorata mamma, la cantante di Sora ha condiviso con i follower la più triste delle emozioni, a corredo di una foto che mostra la signora Palmira Vinci sorridente con il mare sullo sfondo. "Ciao mamma" ha aggiunto poi Anna nella didascalia, subito raggiunta da un coro numerosissimo di messaggi volti ad esprimere tutto l'affetto possibile in un momento tanto delicato.

Nek, Costanza Caracciolo, Mara Venier, Sabrina Salerno, Elisabetta Gregoraci sono solo alcuni dei volti noti del mondo dello spettacolo che hanno rivolto il loro pensiero alla cantante e amica, raggiunta anche dal messaggio di LDA, ovvero Luca D'Alessio, figlio dell'ex Gigi a cui Anna è stata legata per 14 anni. "Condoglianze Anna, ti sono tanto vicino…" ha scritto l'ex concorrente di Amici alla madre del fratello 12enne Andrea, un gesto affettuoso che pubblicamente testimonia gli ottimi rapporti rimasti nonostante la fine della storia d'amore con il padre.

La morte della mamma di Anna Tatangelo

La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, era molto conosciuta nella cittadina di Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva con la famiglia anche perché vendeva le ciambelle al mercato il giovedì con il suo bancone. La donna è morta ieri all'età di 67 anni. La cantante in alcune interviste tv aveva parlato dell’amata mamma definendola "un carrarmato" in riferimento a una lunga malattia che aveva dovuto affrontare negli anni scorsi e di fronte alla quale non si era mai persa d'animo. Oggi sono previsti i funerali. Palmira lascia, il marito, i figli e gli amati nipotini.