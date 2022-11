Lutto per Anna Tatangelo, è morto il nonno Domenico

Anna Tatangelo ha dovuto dire addio all'amato nonno, a solo un mese di distanza dalla morte della madre a soli 67 anni a causa di un tumore. Domenico Vinci, così si chiama il nonno della cantautrice, si è spento nella notte a Sora, in provincia di Frosinone come riporta FrosinoneToday. Per la cantante, la sorella Silvia e il fratello Giuseppe è un dolore che si aggiunge al dolore.

La morte della mamma Palmira

A fine settembre, dopo una lunga malatti, è morta Palmira, la mamma di Anna e dei suoi fratelli. Era una donna combattiva, che Anna definiva "un carro armato". La donna era molto conosciuta a Sora dove viveva con la famiglia e ogni giovedì, in occasione del mercato, vendeva le sue ciambelle. Il tumore sembrava sconfitto, poi la ricaduta ad agosto che ha portato a numerose complicanze fino poi al decesso del 29 settembre.

Poche settimane dopo il funerale Anna tornò sul palco per uno dei suoi concerti, in quell'occasione le lacrime bagnarono il suo volto. Impossibile trattenerle soprattutto quando ha cantato "La più bella" canzone per la mamma che ha promesso che avrebbe continuato a cantarla: "Le ho detto che questa canzone, la prossima, l'avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano".