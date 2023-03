Anna Tatangelo: "Senza la psicoterapia, avrei fatto fatica a ritrovare me stessa"

Anna Tatangelo è in vena di rivelazioni. Dopo il gossip (confermato) sulla sua situazione sentimentale che la vede, felice, insieme a Mattia Narducci dopo la rottura plurima con l'ex Livio Cori, Anna ha deciso di raccontare qualcosa in più su di lei. Bella, brava e ancora di più sensibile, la cantante di Sora, nonché mamma del piccolo Andrea, si è lasciata andare a un racconto intimo di sé svelando aspetti inediti sulla sua vita privata come non è solita fare. Anna, infatti, è molto riservata sulla sua quotidianità e la sua vita da donna e mamma lontano dai riflettori ma oggi ha fatto un regalo ai suoi fan raccontando qualcosa di nuovo e sconosciuto su se stessa.

Rispondendo alle domande di alcuni follower su Instagram, Anna ha svelato qual è il suo rapporto con la psicoterapia ammettendo di esservi ricorsa più volte nella vita per superare momenti difficili - pensiamo alla separazione con Gigi D'Alessio, padre di suo figlio, alla recente scomparsa della mamma e anche di suo nonno. Anna, infatti, a chi le ha chiesto: "Quanto è importante, per te, la psicoterapia?" ha risposto: "Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d'animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo".

Parole, quelle di Anna, molto sentite che da un lato mostrano una donna fragile che dopo un lungo periodo di elaborazione di drammi è riuscita a rialzarsi, dall'altro fungono da consiglio ed esempio per tante persone che, come è capitato a lei, si ritrovano a dover fare i conti con moti d'animo non proprio sereni.

Così, il tema della salute mentale e della psicoterapia torna a essere l'argomento hot degli esponenti del mondo dello spettacolo e dopo il discorso di Chiara Ferragni e le recenti affermazioni di Fedez sul tema, arriva a porre attenzione sull'importanza della psicoterapia anche Anna Tatangelo.