Anna Tatangelo, ricorda la mamma a un anno dalla morte: "Mi manchi, vorrei fossi con me". La dolcissima foto

È passato esattamente un anno dal 29 settembre 2022 quando Anna Tatangelo ha dovuto salutare la sua amata mamma. Palmira Vinci, questo il nome della madre della cantante, negli ultimi anni di vita ha dovuto affrontare un lunga malattia, un tumore al quarto stadio, durante la quale non si è mai persa d'animo e proprio per questo Anna l'aveva soprannominata "carrarmato".

A Verissimo la cantante ha spiegato: "Tante cose sulla malattia non gliele ho dette a mia mamma, proprio per proteggerla. Mi trovavo a parlare con i medici e proteggevo mio padre e i miei fratelli, non raccontavo tutto. Mia madre, forse, silenziosamente sapeva tutto, perché la malattia era molto avanti, però era lì forte e questa forza la sento tuttora. La sento vicino, sempre". Nel corso dell'intervista poi Anna ha avuto modo di parlare anche del padre: "Io amo da morire mio papà. Lui ha voltato pagina, non sono nessuno per giudicare ovviamente. È sempre mio padre, gli voglio bene, lo rispetto, lo rispetterò sempre e mi auguro che sia felice. Però ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare le cose. Io sto cercando il mio".

Oggi, nel giorno dell'anniversario della morte della signora Palmira, Anna ha voluto condividere con i suoi follower una foto della madre con il fratello Giuseppe da bambino, e in secondo piano si vede anche il piccolo volto della cantante, accompagnata da dolci parole colme d'amore e tristezza: "Eccomi lì, dalla finestra per vedere ogni tuo passo, a provare in quella stanza le tue scarpe, i tuoi vestiti, i tuoi trucchi. E a desiderare di essere bella e forte quanto te… Si, perché se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma". "Oggi è un anno dalla tua scomparsa - si legge ancora -. Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice 'stai tranquilla, si risolve tutto'… Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei... E che mi manchi tanto... Troppo".