Anna Tatangelo sexy e scatenata: la prima serata da single

Anna Tatangelo è volata a Milano per un weekend di divertimento e spensieratezza. Dopo la rottura con Livio Cori - non ancora ufficializzata dai diretti interessati, ma a quanto pare certa - la cantante volta pagina. Eccola in uno dei locali più alla moda della città per una perfetta serata da single: tacco vertiginoso, pantalone aderente a pois e una maglia nera che mette in evidenza un décolleté da capogiro.

Insieme a lei Andrea Amara, suo personal stylist e grande amico, e un'altra persona al tavolo, probabilmente Dayane Mello (che compare nelle storie Instagram di lui). Tre calici di vino rosso, cibo argentino e spettacolo dal vivo, così l'allegra compagnia si è gustata la serata. "Anna is back" scrive Amara mentre riprende l'amica raggiante e in splendida forma. I nuovi pretendenti si saranno già messi in fila.

La rottura con Livio Cori

Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati. La notizia circola da pochi giorni e il fatto che non sia ancora stata smentita suona come una conferma. I due facevano coppia da un anno e appena qualche mese fa avevano ufficializzato la storia sui social e in diverse interviste. "E' una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato" aveva dichiarato la cantante parlando del compagno a cui aveva anche presentato il figlio Andrea, avuto da Gigi D'Alessio. Non vivevano insieme, ma la relazione aveva ormai preso una piega importante. Qualcosa evidentemente è andato storto e adesso per Anna Tatangelo si chiude un altro capitolo d'amore.