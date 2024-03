Anna Tatangelo balla in un video e piovono complimenti

Anna Tatangelo si starebbe preparando per tornare in scena. Questa almeno è la speranza di molti in seguito al video che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram. A far sorgere questo desiderio il fatto che abbia preso lezioni di danza dal coreografo Federico Patrizi. Tatangelo sul suo profilo social ha condiviso un filmato di lei mentre balla e i suoi fan sono letteralmente impazziti. Sensuale, bella e molto, molto, brava Tatangelo con il breve video sembrerebbe dare un'indicazione precisa: manca poco a nuovi suoi show. Da cosa s'intuisce? Anche dalla scelta della didascalia: una faccina che fa la linguaccia e una clessidra simbolo del tempo che scorre.

Al momento non sono in programma concerti o tour, ma chissà, forse tra qualche giorno arriveranno delle belle notizie per tutti i suoi fan. Il post è stato molto commentato e alcuni utenti non hanno potuto non sottolineare la bellezza della cantante. Tra i numerosi mi piace anche quello di Alessia Marcuzzi.