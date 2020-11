Uomini e Donne, è morta la mamma di Anna Tedesco. La Dama distrutta dal dolore: "Dammi la forza"

È morta la mamma di Anna Tedesco. La Dama del Trono Over lo ha fatto sapere su Instagram, dove ha condiviso una delle loro ultime foto - mano nella mano - e scritto parole piene di dolore e gratitudine nei confronti della donna che la ha donato la vita, a cui era legatissima: "Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte, perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P".

La mamma di Anna Tedesco è morta

Ad agosto Anna Tedesco, sempre sui social, aveva parlato di un momento molto difficile che stava attraversando, dovuto alla malattia della madre - anche se non ha mai fatto sapere quale - che in pochi mesi l'ha portata via. "Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte - aveva scritto, sperando fino all'ultimo che sua madre riuscisse a vincere questa battaglia - Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma".

Chi è Anna Tedesco

Classe 1967, istruttrice di nuoto e bagnina, Anna Tedesco è diventata famosa nel 2017, quando è entrata a far parte del Trono Over di Uomini e Donne. È proprio nel dating show di Canale 5 che da qualche anno prova a cercare l'anima gemella. Alle spalle un matrimonio lungo 18 anni da cui è nato il figlio Maicol, oggi 25enne.