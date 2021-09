Anna Valle, ansia vaccino Covid per i figli: "Sto cambiando idea"

Anna Valle è tornata in tv grazie ad una nuova miniserie Mediaset, Luce dei Miei Occhi, in cui interpreta una coreografa dal passato ingombrante. Nel lanciare il suo nuovo progetto televisivo l'ex Miss Italia ha preso di petto anche il dibattito sui vaccini anti Covid-19, che da mesi coinvolge l'opinione pubblica.

Anna Valle e il vaccino

Madre di Ginevra e Leonardo, bimbi di 13 e 8 anni, Anna ha rivelato a Confidenze di aver avuto molte perplessità sul vaccino per i propri figli. “Un po’ di ansia me la mette la questione del vaccino ai ragazzi”, ha confessato l'attrice. “Fino a tre settimane fa ero contraria. Ma parlando con alcuni medici e con altri genitori sto cambiando idea. Anche perché alcuni bambini, amici di Leonardo, hanno avuto il Covid mesi fa e ancora ne soffrono le conseguenze. Non è una decisione facile, ma bisogna prenderla. Questo virus ci ha tolto le certezze”.

Il ricordo del lockdown

Perplessità archiviate per Anna, che a IoDonna ha ricordato il lungo lockdown dello scorso anno: "All’inizio mi sono abbattuta perché ci hanno bloccato le riprese e sul set a volte perdi il senso della realtà, quindi mi è sembrata di essere spinta giù da un treno in corsa. Non dico di essermi scoraggiata, ma non sapevo se avrei portato ad esempio il virus a casa. Poi però in famiglia ho ritrovato la grazia di guardarmi intorno, di assaporare per la prima volta un tempo per noi, nella natura".

Incoronata Miss Italia nel 1995, Valle è sposata dal 2008 con l'avvocato e produttore Ulisse Lendaro. Dopo Luce dei Miei Occhi, Anna tornerà in tv con un'altra fiction, Lea e i bambini degli altri, diretta da Cinzia TH Torrini.