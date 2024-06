La Nasa ha dedicato un asteroide ad Annalisa: il motivo

La Nasa ha dedicato un asteroide alla popstar italiana Annalisa. Ebbene sì, l'agenzia spaziale americana ha deciso di dare il nome dell'ex volto di Amici a un corpo celeste scoperto nel 1991 dal''astronauta Henry E. Holt. Una bella soddisfazione per la 38enne di Savona che, oltre a essere una delle cantanti italiane più di successo del panorama contemporaneo musicale adesso ha anche un asteroide che porta il suo nome.

Se questa dovesse sembrarvi una scelta bizzarra, in realtà un motivo per cui la Nasa abbia scelto proprio la nostra Annalisa come nome per l'asteroide, c'è. E ora ve lo sveliamo.

Perché la Nasa ha dato il nome di Annalisa a un asteroide

É cosa nota che Annalisa, oltre a essere una cantante con 8 album alle spalle e qualcosa come 3,9 milioni di copie vendute in Italia è anche laureata in fisica. Una passione quella per la fisica molto particolare soprattutto per una popstar ma Annalisa ha sempre raccontato con grande orgoglio il suo amore per questa materia scientifica arrivando perfino a presentare una serie di documentari su Netflix, Tutta colpa di Einstein. Ed è proprio per questa sua laurea in fisica e per il fatto di aver saputo lasciare un segno nel mondo con la sua musica che la Nasa ha scelto di dedicarle l'asteoide: 20014 Annalisa.

L'Agenzia spaziale americana, infatti, riporta nella scheda dell'asteroide riferendosi a Nali: "È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel mondo della musica e ottenuto un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”.

Inoltre, la scheda di 20014 Annalisa riporta anche tutti i dati tecnici e orbitali dell'asteroide nonché la sua posizione attuale e la traiettoria.