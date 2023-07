Annalisa confessa: "Ho baciato una ragazza, volevo sperimentare"

"Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me" è uno dei ritornelli-tormentone di quest'estate. Impossibile non cantarlo, impossibile da dimenticare e non è un caso se con questo brano una cantante italiana è riuscita a tornare in prima posizione in classifica dopo ben tre anni di egemonia maschile. Annalisa sta vivendo anni d'oro sia a livello professionale che personale (si è da poco sposata) e si trova in giro per le piazze italiane con le sue hit, tra cui Disco Paradise con Fedez e J-Ax.

Annalisa e il periodo della sperimentazione

Mon Amour, questo il titolo del brano dell'estate di Nali racconta "di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti - ha spiegato la cantautrice a Vanity Fair -. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre".

Nel brano però si parla anche di fluidità e in particolare di libertà: "Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità". E parlando di libertà era impossibile non andare ad indagare sul suo vissuto e con grande sincerità alla domanda se abbia mai baciato una donna Nali risponde così: "Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare" e dopo aver sperimentato ha confermato che a lei siano "sempre piaciuti i maschi".

L'avvicinamento al mondo Lgbtq+

Con questo brano c'è stato un avvicinamento al mondo Lgbtq+, ma per la cantautrice è stato un avvicinamento naturale, lei si è sempre sentita vicina alle lotte della comunità, ma ha voluto farlo a suo modo e con le sue tempistiche. Neanche sui temi politici si è mai sbilanciata: "Le cose che penso le ho sempre dette sui social, in modo molto sincero. Ma non mi piace sbandierare dichiarazioni nel momento giusto, non seguo le mode e non mi va di scrivere hashtag per lavarmi la coscienza".

Fare la madrina al Pride le "piacerebbe tantissimo, mi è stato già chiesto ma non sono riuscita per questioni di tempo". In merito alle azioni del governo Meloni si "dispiace molto. Sono cose che mi rattristano, mi sembra che si facciano passi indietro. Spero che si riesca a mettere un punto a queste azioni".

"Ho subito episodi di sessismo"

Allo stesso modo raramente ha parlato dei temi che riguardano il "femminismo" e il motivo è sempre il medesimo, preferisce agire con le sue modalità e tempistiche: "Non ho mai alzato la voce, ma è ovvio che viviamo in una società retrograda e per combattere la violenza di genere si deve andare alla radice, cambiare cose della nostra cultura, capire che non è normale l’apprezzamento per strada".

Impossibile poi non fare una riflessione sulla disparità di genere nella discografia, disparità che secondo lei è legata ad una questione culturale: "Perché i musicisti sono quasi tutti maschi? Perché quando sei bambina, nessuno ti dice mai: vuoi provare a suonare la batteria? No, ti dicono: dai, canta. Ci sono cose da maschio e cose da femmina: il produttore è maschio, il fonico è maschio, il backliner è maschio; la bella voce è femmina, a meno che non si tratti di cantautorato, lì allora è territorio maschile".

Annalisa ha subito "parecchi" episodi di sessismo: "Sui social devi essere vestita in un certo modo, atteggiarti in un altro, se canto io una canzone è una canzoncina, se la fa un maschio il giudizio è diverso". "La leggerezza - spiega -, che continuerò a elogiare da qui alla fine perché divertendo si possono passare messaggi molto importanti, alle donne non è sempre concessa. Se scegli la leggerezza e sei una donna, è automatico che la gente pensi che non sia una tua scelta". Per lei la leggerezza "è stata una conquista. Quando ero più giovane pensavo di avere tutte le verità in tasca e di dover fare le cose più alternative. La svolta è stata capire che mi commuoveva di più il momento felice di una canzone rispetto a uno triste. La parte luminosa mi muove di più di quella cupa, che pure mi piace".