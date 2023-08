"Che bomboniera hai fatto?": Annalisa spiazzata dalla domanda, la reazione in un video

Ha lasciato tutti di sasso la notizia del matrimonio di Annalisa, celebrato in gran segreto lo scorso 29 giugno (tra gli invitati anche Maria De Filippi). La cantante ex concorrente di Amici e il compagno Francesco Muglia si sono scambiati il loro sì lontano da ogni clamore mediatico, conferma di una riservatezza che tiene la vita privata all'ombra delle luci sulle esibizioni dell'interprete della hit Disco Paradise. E oggi che la notizia delle nozze è di dominio pubblico, raccontata com'è stata da lei stessa in un post social e poi in un'intervista, la partecipazione di qualche fan si è spinta oltre i semplici auguri, arrivando alla domanda su un curioso dettaglio posta all'improvviso in fugace incontro.

La scena sta circolando sui social in queste ore: nel video si vede Annalisa che saluta e fa un selfie con un fan che poi, dopo averle rivolto i suoi auguri, inaspettatamente le chiede: "Che bomboniera hai fatto?". Davanti alla domanda tanto inattesa la cantante è apparsa spiazzata e, senza rispondere, si è allontanata. Pochi secondi che stanno divertendo molto gli utenti, rimasti però con la curiosità di conoscere il dono di ringraziamento che di solito gli sposi sono soliti fare agli invitati.

“Auguri per il tuo matrimonio Annalisa!”



“Grazie! ?”



“Che bomboniera hai fatto?”



“?????‍??” pic.twitter.com/8dBYjJiNGy — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) August 22, 2023

L'amore per Francesco, il matrimonio e il desiderio di diventare madre

Annalisa ha raccontato delle nozze con Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere come un modo per "celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari. Non pensavo neanche alla chiesa, che è stato un desiderio più di Francesco", ha confidato. Alla domanda sul perché "proprio lui" però non riesce a trattenersi: "Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c'è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza".

La coppia, al momento, non condivide una sola casa: "Stiamo un po' a Genova, un po' a Savona, io un po' a Milano. Sempre con la valigia in mano" ha aggiunto ancora. E sul progetto di avere un figlio, Annalisa ha ammesso di volerlo, "ma non ci siamo ancora dedicati", ha detto.