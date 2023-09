Il conduttore chiede una cosa di troppo sul marito, Annalisa sbotta in radio: "Ma che domanda è?". Il video

Annalisa perde la sua proverbiale compostezza e risponde a tono durante un'intervista. È successo in occasione di un'ospitata a Radio Zeta, emittente del gruppo Rtl, quando un conduttore le ha rivolto alcune domande nel merito del suo matrimonio, celebrato a luglio col marito Francesco Muglia.

A infastidire Annalisa non è stata tanto l'insistenza sulla sua vita privata, che solitamente tiene al riparo dai riflettori, quanto invece gli stereotipi che erano sottintesi a una domanda simile. "Non vorrei essere indiscreto, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell'artista?", ha domandato il presentatore. E la cantante si è mostrata subito infastidita: "Non c'è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima... e menomale". Ma il conduttore ha insistito: "Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare...". Ma l'artista è apparsa ancora più seccata: "Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla".

A rendere insofferente Annalisa, dunque, è stato il sotto testo secondo cui una donna, quando diventa moglie, deve modificare le proprie giornate proprio in funzione del matrimonio. Un retaggio ormai superato.

Ma del resto, sempre a proposito di stereotipi, giorni fa la 38enne ligure si era scagliata contro chi la voleva già incinta del primo figlio. A un mese dal matrimonio infatti, alcune foto la immortalavano con un pancino che sembrava sospetto, ma erano solo illazioni. Si dà per scontato che, se una donna si sposa, deve volere subito allargare la famiglia, aveva spiegato, e questo è scorretto.

Il matrimonio di Annalisa si è celebrato in gran segreto a luglio, con rito religioso. La cerimonia è stata celebrata in gran segreto alla presenza di pochi amici e famigliari. Le nozze, che erano infatti previste per il primo luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, sono avvenute con due giorni di anticipo. Lo sposo è Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni.

Di lui, Francesco Muglia, sappiamo molto poco, essendo particolarmente riservato. Proprio la settimana scorsa però Maria De Filippi, invitata alle nozze, ha fatto una battuta ad Annalisa durante una ospitata ad Amici: "Tuo marito è molto bello", le ha detto. E lei ha risposto sorridendo: "Lo sapevo". Insomma, il problema non è che se ne parla, ma come.